Bologna-Milan, i diffidati tra i rossoneri: ecco chi rischia la Lazio

Dopo oltre quattro mesi, il recupero della sfida tra Bologna e Milan si gioca finalmente quest'oggi al Renato Dall'Ara. L'appuntamento è alle ore 20:45 per il recupero della nona giornata di campionato, rinviata lo scorso ottobre per maltempo.

Il match di questa sera sarà fondamentale per determinare il percorso in ottica Champions delle due squadre. Bologna e Milan sono a pari punti con 41 lunghezze, attualmente fuori dalle competizioni europee. Quest'oggi la vittoria di una tra le due squadre permetterebbe ad essa di sorpassare la Fiorentina al sesto posto e agganciare la zona della Conference League.

Giocatori del Milan diffidati: chi rischia di saltare la Lazio

Questa sera andrà in scena allo Stadio Renato Dall’Ara il match tra Bologna e Milan, valevole per il recupero della nona giornata di campionato. Le squadre di Italiano e Conceicao scenderanno in campo alle ore 20:45. L'unico diffidato in casa Milan è Yunus Musah, che in caso di ammonizione contro i bolognesi salterà la gara contro la Lazio.

Come arrivano le due squadre al match

Dalla lontana nona giornata di Serie A molte cose sono cambiate per le due squadre: Fonseca dopo il suo esonero ha dato l'addio al Milan e al suo posto è invece subentrato Sergio Conceicao, attuale tecnico dei rossoneri. Ad ottobre i milanesi si trovavano al quarto posto con cinque lunghezze di distanza dal Bologna, che invece aveva iniziato con qualche difficoltà il campionato di Serie A e si trovava dalla parte destra della classifica. Oggi Milan e Bologna sono a pari punti, pronti per non dire addio alle competizioni europee.