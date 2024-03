Sosta nazionali, Marusic a segno e Hysaj sconfitto: i risultati

La prima settimana di sosta sta per essere consegnata agli archivi, con alcuni dei convocati biancocelesti che già sono scesi in campo per la prima delle due uscite previste. Mentre a Formello la Lazio è alla ricerca della sua nuova identità tattica sotto la guida di Igor Tudor, i nazionali biancocelesti continuano la propria preparazione con le rispettive selezioni.

E’ il caso ad esempio di Mattia Zaccagni, partito inizialmente in panchina nella sfida al Venezuela dello scorso giovedì, nella gara vinta dagli azzurri per 2-1 grazie alla doppietta del centravanti del Genoa Retegui. L’esterno biancoceleste è stato messo in campo da Spalletti al minuto 65’, subentrando così al bianconero Chiesa. Vedremo se nella sfida con l’Ecuador, in programma domani alle 21.00, Zaccagni avrà la possibilità di scendere in campo dal primo minuto, magari alle spalle del centravanti nel 3-4-2-1 di Spalletti, per un modulo su cui lo stesso Tudor sta lavorando in queste ore a Formello.

Brutta sconfitta invece per Hysaj e compagni, con l’Albania che esce sconfitta per 0-3 dalla sfida con il Cile, giocata al Tardini di Parma. Il terzino albanese è stato in campo per l’intera gara, ma poco ha potuto per evitare che la propria nazionale cadesse sotto i colpi di Vargas, Bolados e Davila. Ottima invece la prestazione di Adam Marusic, decisivo nel successo amichevole ottenuto dai suoi. Giovedì sera è terminata 2-0 la sfida tra Montenegro e Bielorussia, con il terzino biancoceleste che ha sbloccato la gara al 27esimo del primo tempo, sfruttando al meglio l’assist di Jovetic. Allo scadere della prima frazione di gioco è arrivato poi il raddoppio, firmato dal centravanti del Lecce Krstovic. Per ciò che riguarda gli altri biancocelesti convocati, questa sera scenderà in campo la Danimarca di Gustav Isaksen, che alle 20.00 affronterà la Svizzera al Parken Stadium di Copenaghen la Svizzera. L’esterno ex Midtjylland non sarà il solo impegnato questa sera, dato che anche l’Uruguay di Bielsa scenderà in campo alle 20.00, impegnato al San Mamès di Bilbao contro il Basque Country: vedremo se Matìas Vecino troverà spazio quanto meno a gara in corso.

Alla ricerca di spazio anche Mattèo Guendouzi, convocato dalla Francia dopo il forfait della stella dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. I campioni del mondo di Russia 2018 saranno impegnati questa sera nell'amichevole contro la Germania, per poi tornare in campo il prossimo martedì contro il Cile.