Presentazione Tudor, Lotito: "Non è stata una scelta data dall'emergenza, è la persona giusta per la nostra squadra"

Ad introdurre la conferenza di presentazione di mister Igor Tudor è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Questo l'intervento del patron biancoceleste: "E' un po' di tempo che non mi vedete, ora almeno non avete crisi di astinenza (ride n.d.r.). Io parlo in modo chiaro e dico sempre la verità, anche se fa male.

Oggi ho il piacere di essere qui e credo sia indispensabile: la scelta dell'allenatore non è dettata dalla necessità, ma è stata ponderata dopo un evento imprevisto. Ho pensato che Tudor fosse la persona giusta per condurre la nostra squadra, ha i requisiti idonei per far esprimere al meglio i nostri calciatori, sia in termini tattici che di stimoli.

Credo che sia quindi la persona giusta, sia dal punto di vista motivazionale che tattico. Ripeto, la scelta non è stata fatta per tamponare un'emergenza, ma per partire con un progetto nuovo, di rilancio di questa squadra, che ha i requisiti per lottare contro tutti alla pari, come mi ha confermato lo stesso mister.

Il mio rapporto con Tudor non è nato prima delle dimissioni di Sarri, l'ho contattato dopo; ho fatto una scelta convinta e sono contento perché ho trovato una persona sana da un punto di vista morale e da un punto di vista del comportamento, è come me: dice quello che deve, non ha retropensieri".