Pedro: "Dobbiamo lavorare uniti per chiudere bene. Futuro?"

Pedro ha rilasciato dichiarazioni significative, come riportato su un post di Instagram da Il Corriere dello Sport, sulle sfide che attendono la Lazio nel finale di stagione. La squadra di Marco Baroni sta attraversando un momento cruciale, con una serie di partite che potrebbero decidere il futuro in campionato e nelle competizioni europee. Dopo la pausa, la Lazio affronterà il Torino all’Olimpico lunedì sera, seguita da un match con l’Atalanta e il difficile impegno contro il Bodo/Glimt per l’andata dei quarti di Europa League, prima di un derby e del ritorno con i norvegesi in casa. In meno di un mese, la Lazio si gioca tutto, e Pedro è consapevole dell'importanza di questa fase.

Sfide in arrivo per la Lazio

Il giocatore spagnolo ha parlato della difficoltà di gestire due competizioni impegnative, ma ha anche sottolineato la bellezza di questa sfida:

"Difficile portare avanti due strade, ma è anche bello. Partecipiamo a due competizioni molto importanti, soprattutto l’Europa League. Ma anche in campionato siamo lì a giocarci l’ingresso in Champions, anche se è difficile. Dobbiamo lavorare forte e uniti per finire bene”.

Pedro ha poi ammesso che la parte finale della stagione è quella decisiva:

“Adesso arriva la parte più importante della stagione, dobbiamo far bene da qui alla fine se vogliamo chiudere bene l’anno”.

Ha sottolineato che, sebbene la squadra abbia lavorato duramente, il riposo e la possibilità di staccare mentalmente sono stati cruciali per ricaricare le energie in vista dei difficili impegni che arriveranno.

Sul futuro alla Lazio

Per quanto riguarda il suo futuro, Pedro ha affermato di stare bene alla Lazio e di sentirsi apprezzato dai tifosi:

"Io sto bene, mi trovo bene qui. Per me è molto importante sentire l’affetto dei tifosi".

Tuttavia, come dichiarato dallo stesso attaccante, il suo futuro sarà deciso solo a fine stagione, quando, insieme alla società, prenderà una decisione sulla direzione da intraprendere.