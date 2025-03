Fiorentina, Folorunsho: "Tifo Lazio, su Baroni e Cataldi..."

Intervistato ai microfoni di Radio Bruno, Michael Folorunsho, centrocampista della Fiorentina, ha parlato del suo passato a Roma, del suo amore per la Lazio, del rapporto con il tecnico Marco Baroni e dei suoi compagni di squadra alla Fiorentina. Arrivato a gennaio dal Napoli, Folorunsho ha rivelato alcuni dettagli personali e professionali, compreso il legame che ancora sente con la sua squadra del cuore.

"Roma è una città particolare. Tutti sanno che tifo Lazio, e dovevo difendere i miei colori in una classe piena di giallorossi", ha dichiarato il centrocampista, facendo riferimento alla sua esperienza in un ambiente che non nascondeva la rivalità tra le due squadre capitoline.

Su Baroni

Folorunsho ha poi ricordato il suo rapporto con Baroni, con il quale ha lavorato per la prima volta quando era ancora un giovane di 20 anni. "Baroni? È un mister che ho avuto per la prima volta a 20 anni. Mi ha cambiato ruolo ed è stato il primo a insegnarmi la capacità di giocare in più ruoli", ha raccontato, evidenziando l'importanza del tecnico nella sua crescita professionale.

Su Cataldi

Il centrocampista ha anche parlato dei suoi nuovi compagni di squadra alla Fiorentina, alcuni dei quali conosceva già. "I miei compagni alla Fiorentina? Ne conoscevo già molti, da Zaniolo a Fagioli. Lo stesso Cataldi, che ho conosciuto alla Lazio", ha detto, sottolineando che lo spogliatoio viola è composto da "bravi ragazzi" con i quali si trova molto bene.

Sul suo futuro a Firenze

"Futuro? L'ho già detto: vorrei costruire qualcosa di importante con la Fiorentina. Ho sempre cambiato squadra, ma ora voglio legarmi a una tifoseria e a un club. Sto veramente bene qui a Firenze", ha concluso Folorunsho, manifestando il suo desiderio di stabilirsi definitivamente a Firenze e di continuare il suo percorso con la Fiorentina. L'ex giocatore della Lazio, che è stato accostato alla squadra biancoceleste in estate, sta vivendo un momento positivo con la Fiorentina e spera di contribuire a costruire qualcosa di significativo con il club viola.