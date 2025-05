Se Sarri dice no? Ecco il possibile sostituto scelto da Lotito

Sarri è l’unico top coach alla portata: il suo ritorno sarebbe una scossa emotiva per l’ambiente biancoceleste. Basta l’ipotesi per riaccendere i tifosi sui social. Un ritorno romantico che aiuterebbe anche a trattenere i big e rilanciare il progetto tecnico con il 4-3-3. Senza coppe europee, sarebbe l’ideale per rifondare con i giovani. E se Mau dovesse dire no? Come riportato da Il Messaggero, spunta il nome di Scaloni, ct dell’Argentina, legato alla Lazio da un passato affettivo. Ma non è semplice. Si è pensato anche a Gattuso o a una soluzione interna con Pedro allenatore-giocatore, ma lo spagnolo non ha ancora il patentino.