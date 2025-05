Lotito e Fabiani non vogliono perdere tempo: vogliono una guida pronta, anche perché le frizioni con Baroni si trascinano da gennaio. Come riportato da Il Messaggero, Fabiani ha preparato un dossier tecnico per dimostrare che si poteva fare meglio. Non convince l’idea di puntare su profili emergenti come Vieira, Gilardino o Almeyda. Dubbi anche su Conceicao e Thiago Motta.