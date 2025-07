Previsto un incontro per il rinnovo di Romagnoli: i dettagli

Con il mercato attualmente bloccato, la Lazio è concentrata totalmente sul campo per iniziare al meglio la stagione 25/26. Nel frattempo però, ci sono diverse situazioni da monitorare sul fronte rinnovi: la questione Romagnoli tiene alta la curiosità dei tifosi biancocelesti. In questi minuti, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sulla situazione che vede coinvolti Romagnoli e la Lazio.



La Lazio ha in programma un incontro per il rinnovo di contratto a Romagnoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Alessio Romagnoli è pronto a legarsi ulteriormente alla Lazio. La prossima settimana ci sarà un incontro con il difensore per discutere il rinnovo (attuale scadenza 2027) e l’adeguamento. Dopo qualche incomprensione in passato, adesso non ci sono dubbi sul fatto che la Lazio voglia blindare Romagnoli, per Sarri un tassello imprescindibile. Almeno in queste settimane il club di Lotito non può operare sul mercato in entrata e quindi anche sui rinnovi, ma l’intenzione è quella di raggiungere qualsiasi intesa per poi ratificare il prossimo gennaio.