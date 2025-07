Il cordoglio della Lazio per la scomparsa di Sergio Viganò: la nota ufficiale

Arriva una brutta notizia per il mondo Lazio: ci lascia Sergio Viganò, lo storico massaggiatore dell’era Cragnotti, all’età di ottantaquattr’anni . In questi minuti, attraverso una nota ufficiale la Lazio ha espresso tutto il suo cordoglio per la sua scomparsa.

La nota ufficiale della Lazio sulla scomparsa di Sergio Viganò

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sergio Viganò, storico massaggiatore protagonista dei nostri trionfi nazionali e internazionali.

Il tweet