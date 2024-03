Cruz: "Inzaghi, Almeyda, Scaloni... non mi aspettavo diventassero allenatori. Mentre Simeone..."

IN una lunga intervista rilasciata a El Jardinero, Julio Cruz, celebre ex calciatore che ha militato anche nell'Inter e nella Lazio, ha dedicato un focus speciale ai suoi anni trascorsi a Roma. Ha discusso di vari tecnici che oggi sono in auge, ponendo un'attenzione particolare su Simone Inzaghi. Ha condiviso poi le sue riflessioni riguardo a ex colleghi di squadra quali Scaloni, Simeone e Almeyda.

Queste le sue parole:

"No, quando ero alla Lazio non mi aspettavo che Inzaghi potesse diventare allenatore. Ma credo che in quella stagione alla Lazio ci fosse anche Lionel Scaloni. E ora è l’allenatore dell’Argentina. Simone ha fatto molto bene alla Lazio. Come è successo a Scaloni, anche lui ha subito tante critiche quando è stato nominato come tecnico. Ai tempi non avrei mai pensato di vedere nemmeno Matias Almeyda come allenatore. Mentre Simeone in campo è stato sempre come una guida”.