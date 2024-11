Un ex Lazio inizia la carriera da allenatore: ecco di chi tratta

Aleksandar Kolarov, l’ex terzino di Lazio e Roma, ha ufficialmente iniziato la sua carriera in panchina. Dopo aver concluso la sua esperienza da calciatore all'Inter nel 2022, Kolarov si era immerso subito in un nuovo ruolo, diventando direttore sportivo del Pisa in Serie B, anche se quell’avventura sfortunata durò solo pochi giorni.

Nuova vita per Kolarov: dal campo alla panchina

Nonostante l'incidente di percorso in Toscana, Kolarov ha deciso di rimanere vicino al campo. Dopo aver ottenuto il patentino da allenatore a Coverciano, è arrivata per lui una prima, importante occasione: sarà il nuovo allenatore della nazionale under 21 della Serbia. Questa chiamata, direttamente dal suo Paese, lo proietta in una posizione importante nel percorso giovanile serbo, una Nazionale in grande ascesa e che sforna di continuo ottimi ragazzi di prospettiva, dove avrà modo di trasmettere la sua esperienza e il suo carisma ai talenti emergenti. Bel test per Kolarov, che avrà modo di iniziare da subito facendo gavetta in un palcoscenico sicuramente non banale.

