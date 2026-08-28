Marchetti: "Fabiani non è proprio qualificato per guidare una società con questa storia…"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Federico Marchetti per commentare la situazione attuale della Lazio.

Per quello che lo scorso anno aveva in mano, Sarri ha fatto un lavoro eccezionale. E’ mancata la ciliegina sulla torta con la finale persa. Ero allo stadio, il rammarico è stato quello di non essere scesa in campo. Quello che vedo manca è proprio il discorso di atmosfera. Lotito è impegnato politicamente, ha delegato una persona che non stimo (Fabiani, ndr). Lo scorso anno chiesi di andare a vedere degli allenamenti e mi ha rimbalzato. Chiesi il motivo ad un collaboratore di Sarri, pensando che fosse una scelta dell’allenatore. Mi ha assicurato che sarei stato il benvenuto. Mi è stato detto che c’era una lista, vuol dire che siamo messi male. Non devo chiedere favori a qualcuno, ma il grosso problema ad oggi è che lui non è la persona adatta. Se vuoi recuperare un ambiente forte la linea deve cambiare, con queste persone i tifosi non vogliono andare avanti. Poi sarà la società a valutare come comportarsi. Secondo me, questo individuo non è proprio qualificato per guidare una società con questa storia e di questo calibro. Ci sono persone sbagliate, non solo lui ovviamente. Ma lui non è in grado di ricucire e rioarganizzare. Ha parlato di Tare, ma non è nella posizione di poterlo giudicare. Prima fammi vedere cosa sai fare e poi possiamo parlarne. Siamo andati indietro, spero che questa società ritrovi unavera normalità. Questa è normalità, ma non lo è. Poi ci si abitua, ma questa non è normalità.