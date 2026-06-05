Luneur Park si fa in tre per l’Estate: Splash Zone, Giostre e il Luna Village, un festival serale a ingresso gratuito

Un’esperienza che accompagna le famiglie dal mattino fino alla sera. È questa la proposta estiva di Luneur Park, il Parco divertimenti per bambini a Roma che da sabato 6 giugno si fa in tre con area acquatica, giostre e un villaggio serale a ingresso gratuito con musica live, spettacoli e intrattenimento.

Si parte dal mattino, alle ore 10, con la Splash Zone, l’area acquatica del Parco pensata per il divertimento dei più piccoli: sei scivoli, giochi d’acqua, onde e zone relax immerse nel verde per affrontare la calda estate romana. Nel pomeriggio, dalle ore 16, l’esperienza continua con l’apertura delle giostre, per bambini di ogni età, come la Ruota Panoramica simbolo del Parco e della città. Al calar del sole, dalle ore 19, si accendono le luci del Luna Village, il Festival a ingresso gratuito che trasforma il Parco in un palcoscenico sotto le stelle.

Fino al 31 agosto, il Festival estivo del Parco più iconico di Roma propone oltre 66 appuntamenti tra concerti, tribute band, spettacoli di danza, magia, dinosauri animati, piano bar e dj set, oltre a food court, garden bar e animazione per bambini.

L’inaugurazione ufficiale del Luna Village è in programma sabato 6 giugno con la partecipazione della content creator Giulia Sara Salemi e dei Red Aria Blu, youtuber da visualizzazioni record, protagonisti di uno show ispirato all’universo Disney tra musica e magia e intrattenimento per un pubblico familiare.

“Luneur Park rafforza l’offerta estiva confermandosi uno dei punti di riferimento per le famiglie a Roma - spiega David Tommaso general manager parchi della Network Holding – Accanto alla consueta apertura diurna, principalmente per i bambini, abbiamo voluto pensare anche ai genitori con un’esperienza serale più rilassante e spensierata”.

Per programma e calendario eventi: www.luneurpark.it