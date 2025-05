Lazio: l'eliminazione dalle Coppe complica il calciomercato, ecco i pagamenti da saldare

Ieri sera si è verificato lo scenario peggiore per la Lazio, infatti, in seguito alla sconfitta delle aquile contro il Lecce e alla vittoria dei viola ad Udine, il club biancoceleste non è riuscito a qualificarsi in Europa. Un risultato molto amaro per la squadra, così come l'ennesima mancata vittoria in casa, assente dal 9 febbraio. In seguito all'eliminazione dalle Coppe, la fase di calciomercato non sarà affatto semplice per la società, soprattutto dato che sono molti i pagamenti da saldare.

Lazio: i pagamenti da saldare

La fase di calciomercato estivo sta per aprire le porte e porterà molti cambiamenti all'interno del club, infatti, alcuni calciatori saranno ceduti ed altri entreranno a fare parte della famiglia biancoceleste, tuttavia, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, con la fase di mercato arriva anche il momento di saldare i pagamenti, infatti, la società dovrà sborsare la cifra di oltre 50 milioni per Rovella, Pellegrini, Tavares, Belahyane e Provstgaard. In Europa League la Lazio ha ricavato circa 28,21 milioni ai quale si sommano i 6,5 milioni versati dal Bologna per l'acquisto di Casale ed i 4 che arriveranno dalla Fiorentina per Cataldi, un'alta somma di denaro ma che non basta a saldare tutti i pagamenti.

Lazio: molti i biancocelesti in dubbio

Il denaro necessario per saldare i pagamenti arriverà dalle cessioni, ancora incerte, infatti, Guendouzi e Gila non sembrano essere convinti di restare nella squadra, mentre Provedel, ormai diventato il secondo portiere potrebbe optare per altre mete. Dopo una stagione non eccellente, Loum Tchaouna potrebbe trasferirsi al PSV per la cifra di 15 milioni, al contrario, Fabiani avrebbe intenzione di prolungare il contratto di Romagnoli per altri 2/ 3 anni, tuttavia, l'eliminazione dall'Europa mette in bilico sia il futuro del centrale che quello dei terzini, infatti, la permanenza di Marusic, Lazzari, Hisaj e Pellegrini nella Lazio non è certa. Con il contratto in scadenza, la società deve prendere una decisione anche sul mediano Matias Vecino, già entrato nel mirino di 3 club. Anche il futuro di Taty Castellanos sembra incerto, infatti, che l'attaccante è stato puntato dal West Ham, Wolverhampton, Everton e Nottingham Forest. Soltanto il calciomercato potrà svelare il destino delle aquile e del mister Marco Baroni, tuttavia, il mancato denaro causato dall'eliminazione dalle Coppe va a complicare il calciomercato per la Lazio, aumentando il rischio di cessioni.