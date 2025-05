Lazio: il club non raggiunge l'Europa, ecco a quando risale l'ultima mancata qualificazione

Dopo un inizio di stagione brillante, il finale è molto deludente per la Lazio, infatti, in seguito alla caduta all'Olimpico contro il Lecce, che si è salvato dalla retrocessione in Serie B, e al trionfo dei viola ad Udine, il club biancoceleste non è riuscito a qualificarsi in nessuna Coppa.

Lazio: l'ultima qualificazione in Europa

Negli ultimi anni la Lazio non ha mai lasciato il posto in Europa, infatti, l'ultima qualificazione in Champions League risale alla stagione precedente, dove il club biancoceleste è stato eliminato agli ottavi di finale dal Bayern Monaco. L'ultima volta che le aquile hanno partecipato all'Europa League è nella stagione attuale, dove in seguito ad un'ottima prima fase, nella quale la Lazio si è sempre mantenuta alla vetta della classifica, e il passaggio di turno agli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen, il club biancoceleste è stato eliminato ai quarti dal Bodoe/Glimt. Per quanto riguarda l'ultima volta in Conference League, invece, risale alla stagione 2022/2023, tuttavia, neanche lì la Lazio riuscì ad alzare la Coppa, infatti, venne eliminata agli ottavi di finale dall'AZ Alkmaar. L'ultima mancata qualificazione in Champions, Europa o Conference League risale alla stagione 2015/2016, nella quale la Lazio si è classificata in 8a posizione.

La stagione della Lazio

Le aquile avevano iniziato molto bene la stagione 24/25, tuttavia, sembra esserci stato un grande calo nelle partite disputate nel 2025. Si contano 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nel 2024, per un totale di 35 punti ottenuti, 33 palloni mandati in rete e 25 gol subiti. Nella seconda parte della stagione, invece, il bilancio è di 7 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con soltanto 30 punti ottenuti, 28 gol segnati ed 24 subiti. Un altro dato preoccupante riguarda le partite disputate in casa, infatti, mentre nel 2024 soltanto 3 partite su 9 non sono state vinte, nel 2025 si conta soltanto una vittoria su 8, per un totale di 23 punti guadagnati all'Olimpico nel 2024 e 10 nel 2025.