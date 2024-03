La gara contro la Juventus si avvicina così come il momento delle scelte per il nuovo allenatore Igor Tudor che dovrà fare i conti con lo stop di Manuel Lazzari. Il terzino destro si è fermato durante le prove tattiche di oggi pomeriggio per un fastidio al polpaccio sinistro, sarà valutato nel corso delle prossime ore ma viaggia verso il forfait per sabato pomeriggio. Ai box anche Provedel (problema alla caviglia), Rovella (pubalgia) e Pellegrini che è alle prese anche con la doppia squalifica fra campionato e coppa. Il tecnico croato continua a lavorare sul 3-4-2-1 come modulo di partenza, nessuna transizione con la difesa a quattro per cominciare fin da subito con il nuovo assetto.

Un processo velocizzato dal recupero di Patric che partirà dalla panchina, spazio quindi a Casale e Gila ai lati di Romagnoli e a protezione di Mandas. In mezzo al campo la ripartizione dei compiti non dovrebbe riservare sorprese con Cataldi in cabina di regia e Guendouzi impegnato nella doppia fase. Sugli esterni la novità sarà Felipe Anderson che oggi è stato testato anche sulla fascia destra con Marusic a sinistra, una soluzione intercambiabile anche in corso d’opera. Trequarti campo affidata a Luis Alberto e Zaccagni, praticamente inesistenti le possibilità per Kamada così come per Isaksen appena tornato dagli impegni con la Danimarca.

Kamada e Tudor

Il giapponese sarà un jolly per il nuovo allenatore, nella prima settimana si è mosso da rifinitore offensivo per abbassare il suo raggio d'azione in mediana negli ultimi giorni. Il nipponico ha già ricoperto infatti quest'ultimo ruolo nella passata stagione all'Eintracht Francoforte. A guidare l’attacco sarà Ciro Immobile, pesa l’esperienza e l’importanza del capitano biancoceleste al momento della decisione finale di Tudor con Castellanos pronto a subentrare a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Patric, Bordon, Ruggeri, Hysaj, Lazzari, Kamada, Vecino, Andre Anderson; Pedro, Isaksen, Castellanos.

Squalificati: Pellegrini

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Rovella

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Weah, Rugani, De Sciglio, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling Junior, Miretti, Yildiz.

Squalificati: Pogba, Fagioli, Vlahovic

Indisponibili: Alcaraz, Milik

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

Assistenti: Preti – Vecchi

IV uomo: Matteo Marchetti della sezione di Ostia

VAR: Paolo Mazzoleni

AVAR: Daniele Chiffi