Impallomeni: “Lazio avversario scorbutico ora, è avvantaggiata sulla Juve”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni si è espresso in merito al prossimo incontro di Serie A che attende la Lazio contro la Juventus in casa.

Queste le sue parole:

“Io penso che sia un bivio psicologico per la Juve, che è in un momento di crisi. La Lazio è l'avversario più scorbutico, perché ha cambiato l'allenatore e deve dare una risposta all'ambiente. La partita di sabato vede avvantaggiata la Lazio per questo. La Juve però è più forte, ma non sottovaluterei il cambio in panchina, che è stato corretto. Alla Lazio serviva uno d'azione e ha fatto la scelta giusta