Cesar: "Correa bis? Mi sembra difficile ma sarebbe un'ottima occasione. James? Utopia"

Intervenuto ai microfoni di Tag24, l'ex biancoceleste Cesar ha commentato i rumors di mercato in casa Lazio: dal clamoroso ritorno di Correa alla pazza idea James Rodriguez. Ha poi proseguito esprimendo un pensiero sulla scelta di affidare la panchina biancoceleste a Marco Baroni. Queste le sue parole:

Correa alla Lazio? Di solito non ci credo. Intanto per tornare nella Capitale, l’Inter dovrebbe pagare una parte dell’ingaggio e lui si dovrebbe abbassare lo stipendio. Penso che nessuno dei due voglia questo, che è un meccanismo che non funziona. Lotito tra l’altro non arriverebbe mai a pagare quelle cifre e quindi la vedo un’operazione difficilissima. A livello calcistico invece, per lui sarebbe importante per riscattarsi. E’ un giocatore che mi piace, che però non è riuscito a fare a Milano a fare ciò che aveva mostrato a Roma. Non si è espresso come avrebbe dovuto e non ha trovato continuità. Il Tucu è un giocatore ancora giovane e valido. Sarebbe un’ottima opportunità di questo mercato, per il tipo di gioco che vuole proporre Baroni e per il modulo che tutti ipotizziamo che faranno i biancocelesti. Ha la giusta mentalità e tutto giocherebbe a suo favore