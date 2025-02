Super sfida all'Olimpico tra Lazio e Napoli: i numeri

La sfida tra Lazio e Napoli aprirà alle ore 18:00 un weekend di fuoco per la lotta scudetto e la corsa Champions League. Con la terza e ultima sfida stagionale, i partenopei di Antonio Conte voleranno all'Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di mister Baroni.

L'ex tecnico del Verona, in questa stagione, ha conquistato due successi su due contro gli azzurri: prima eliminando il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia con l'indimenticabile tripletta di Noslin, poi tre giorni dopo al Maradona per l'andata di campionato. Un duro colpo per Conte che quest'oggi cercherà una rivincita per sfatare il tabù biancoceleste.

Fine settimana di fuoco: di apre con Lazio-Napoli

Se alle ore 18:00 la capolista e la quarta in classifica saranno impegnate all'Olimpico, nella giornata di domani andrà in scena il derby d'Italia tra Juventus e Inter alle 20:45 all'Allianz Stadium. Conte, oltre che cercare una rivalsa contro i biancocelesti, con l'Inter a solo un punto di distanza, vorrà certamente confermare il primo posto in classifica in ottica scudetto. Dal canto suo la Lazio dovrà cercare un terzo successo stagionale contro i partenopei per arrestare il cammino della Juventus, a sole due lunghezze dal quarto posto, ed un eventuale sorpasso.

I numeri del match

Per la prima volta dal gennaio 2022, come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, i biancocelesti sfideranno in due incontri consecutivi la capolista, il Napoli, e l'ultima squadra in classifica, il Monza. Nel gennaio 2022 la Lazio di Maurizio Sarri aveva affrontato prima l'Inter, gara vinta dai nerazzurri, e poi la Salernitana, persa dai granata.

Inoltre, il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio: in quattro gare disputate gli azzurri hanno subito tre sconfitte e conquistato un pareggio.