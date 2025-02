Pedro, il jolly anti-Napoli sfida l'ex tecnico Conte

Dopo la prima doppietta italiana nell'ultima giornata di Serie A contro il Monza, Pedro prende fiducia e si avvicina alla chance di partire contro i partenopei di Conte dal 1'. Con Dia non al meglio, lo spagnolo ex Chelsea sarà il jolly di Baroni nella sfida allo Stadio Olimpico di Roma delle ore 18:00 contro un Napoli deciso a rifarsi dei due ko subiti prima in Coppa Italia poi in Serie A dai biancocelesti.

Pedro, il jolly anti-Napoli

Nella gara delle 18:00 di quest'oggi Pedro ritroverà una sua passata conoscenza, il suo ex allenatore ai tempi del Chelsea con cui vinse la Premier nel pieno della sua maturità, con cui ha giocato dal 2016 al 2018, mettendo a segno 20 reti in 91 gare disputate.

Seppur Baroni attenderà ancora mezza giornata per confermare la titolarità di Pedro, il calciatore spagnolo, a una rete dalla doppia cifra in campionato, è in pole, anche se nel corso della rifinitura di ieri è stato alternato a Dele-Bashiru alle spalle dell'attaccante biancoceleste, Taty Castellanos.

Il rinnovo

Con 38 primavere e ad un passo da eguagliare la miglior stagione Italia, la prima con Maurizio Sarri, cercando di agguantare la doppia cifra già a questo punto del campionato, il campione spagnolo starebbe nel mirino della società biancoceleste per il rinnovo di contratto, lo stesso ds Angelo Fabiani è tornato a parlarne ai microfoni di Sky Sport: