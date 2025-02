Attenta Lazio, il Napoli ritrova un titolarissimo in difesa

Il Napoli dà il bentornato a Buongiorno, difensore titolare che completerà il tris di marcatori con Rrahmani e Jesus. Il difensore azzurro torna a giocare dopo ben otto giornate. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Torino, assente dalla sfida contro l'Udinese dello scorso quattordici dicembre, partirà invece dal primo minuto contro i biancocelesti, facendo inoltre il suo esordio nel 2025.

Le condizioni del difensore

A causa di una frattura dei processi trasversi di due vertebre lombari rimediata in allenamento dopo l’Udinese, Alessandro Buongiorno è stato costretto a rimanere out per ben otto giornate, di cui solo le ultime due in panchina. In queste ultime settimane il processo di riabilitazione è stato progressivo, non essendo un infortunio da poco: il difensore ha perso tono muscolare, motivo per cui il tecnico ha preferito tenerlo in panchina nella ultime due sfide.

Rientro fondamentale

Per il Napoli il recupero di Buongiorno è stato fondamentale soprattutto prima per la sfida contro la Lazio, poi in ottica corsa scudetto: il 2 marzo prossimo al Maradona andrà in scena una super sfida tra Napoli e Inter, le due principali pretendenti al trofeo nazionale, in cui il nuovo innesto degli azzurri sarà essenziale per mantenere la solidità difensiva che ha contraddistinto il club partenopeo da inizio campionato.