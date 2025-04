Como-Lazio, Castiello: "Siamo cresciute molto. Il prossimo anno..."

Vittoria e rivincita meritata quella realizzata dalla Lazio Women nell'ottava giornata della poule salvezza contro il Como di mister Sottili, unica squadra ad aver battuto le biancocelesti in questa seconda fase di campionato.

Al termine del match contro le lariane è intervenuto ai microfoni ufficiali della società il capitano delle aquilotte, Antonietta Castiello, che ha commentato lo straordinario poker realizzato dalla squadra di Grassadonia grazie alla tripletta di una super Le Bihan e alla rete del secondo miglior centravanti del campionato, Martina Piemonte. Di seguito le sue parole.

Molto orgogliosa perché nelle ultime tre gare abbiamo avuto una grande maturità e si vede già contro la Samp dopo la sosta, in quel momento c'è stato lo smacco di maturità che hai continuato ad avere nelle altre partite. 0-4 penso sia un risultato più che giusto. La dimostrazione che siamo a disposizione di tutte e per il mister.

Noi abbiamo fatto un giusto percorso, in B hai vinto il campionato e non era detto, sei arrivata in Serie A e tutti pensavano che stavi tra gli ultimi posti, ma partita dopo partita hai messo le basi per poter sognare in grande il prossimo anno. Io penso che possiamo crederci molto.