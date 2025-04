Lazio-Parma, Chivu: "La Lazio è una squadra forte e con ambizione per il finale di stagione"

Domani 28 aprile la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico alle ore 20:45 per affrontare il Parma, partita visibile sulla piattaforma Dazn e su Sky e in streaming su NOW. L'incontro è molto importante per la Lazio, infatti, una vittoria permetterebbe alla squadra di conquistare 3 punti, necessari per tentare di ottenere un posto in Champions League. In vista del match, il tecnico Chivu si è espresso in conferenza stampa.

Cristian Chivu in conferenza stampa

Sulle condizioni della squadra

La squadra sta bene, abbiamo recuperato energie e dato un giorno di riposo. Abbiamo gestito chi ha giocato di più nelle ultime settimane, i tre infortunati contro la Juve non sono recuperati, vedremo giorno per giorno come stanno.

Su Parma-Lazio

E' una partita difficile, contro una squadra forte e con ambizione per il finale di stagione. Noi dobbiamo dare continuità, proseguire in questo buon momento che ci siamo costruiti, mantenendo la stessa marcia e lo stesso atteggiamento avuto finora.

Sugli obiettivi

Abbiamo capito il momento in cui ci troviamo, non bisogna specchiarsi e pensare che siamo belli sono perché abbiamo battuto la Juventus. La strada è lunga, bisogna marciare con lo stesso comportamento e con l'ambizione di andare sempre a fare il risultato.

Riguardo i diffidati

Tutte le partite hanno la stessa importanza. I diffidati hanno già i loro problemi, non posso farmeli anche io. Prendiamo partita per partita, senza programmazione. Son rimaste cinque delle tredici finali, bisogna sempre metter in campo la formazione migliore per metter in difficoltà l'avversario, non si riflette su diffidati. Se prendono un giallo pazienza, torneranno tra due settimane.

Su Cancellieri

Non sta ancora bene, è venuto in panchina, a disposizione del gruppo e assieme ai compagni, ma qualche problema ce l'ha tutt'ora. Bisogna andare con le pinze per capire di cosa si tratta, domani non ci sarà. Mi dispiace per lui, non è nulla di grave ma ancora non è al 100%.

Sul modulo

Ci siamo sempre adattati alla proposta dell'avversario, cercando di togliere ampiezza e cercare di fare densità. I ragazzi si sono calati nella realtà delle nostre richieste, mi fa piacere avere un gruppo che ha colto subito l'esigenza di sapersi adattare.

Sugli infortuni di Bernabé ed Estevez

Stanno cercando di recuperare il prima possibile, si lavora giorno per giorno e stanno facendo di tutto per rientrare.

