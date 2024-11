Ag. Folorunsho: "Conte stravede per lui. Ecco quello che faremo…"

Il centrocampo della Lazio si sta rivelando come una delle grandi sorprese di quest'annata, perché se è vero che da un lato i tifosi biancocelesti sono stati abituati bene nel recente passato è altrettanto corretto dire che la coppia Guendouzi-Rovella ed il co-titolare Vecino si stanno dimostrando assolutamente all'altezza essendo una delle chiavi per il gioco offensivo proposto da mister Baroni. Tuttavia in estate è partito sul gong Danilo Cataldi senza essere rimpiazzato dalla dirigenza biancoceleste che ora con l'infortunio di Castrovilli ed un Dele-Bashiru ancora non pienamente costante nelle rotazioni può ritrovarsi con la coperta corta come successo a Monza con i tre centrocampisti chiamati agli straordinari. Motivo per cui nell'etere biancoceleste stanno uscendo vari nomi per rinforzare la mediana tra cui Bondo (Monza) e Reda Belahyane (Verona), ma sono insistenti anche i rumors per un ritorno di fiamma per Folorunsho.

L'agente di quest'ultimo è intervenuto a Radio KissKiss per parlare della situazione al Napoli del suo assistito e degli scenari futuri dopo le tante voci che si sono rincorse nella sessione di mercato estiva dove è stato accostato a molte squadre.

