Derby, Lotito: "Tudor deve trovare l'assetto giusto. Siamo contro la violenza"

Il presidente Lotito quest'oggi è tornato sul derby perso ieri e lo ha fatto intervenendo a margine di un evento politico a Roma. La Lazio perde il primo derby dopo due anni e ciò complica ancor di più la classifica, con i posti in Europa che si allontanano ancora.

Le parole di Lotito sul derby e Tudor

Di seguito le parole del presidente, riportate da calciomercato.com:

“Dal punto di vista del gioco forse la Lazio avrebbe meritato un pareggio. Tudor? Sono le prime partite, sta studiando per capire qual è l'assetto giusto della squadra che è nelle condizioni di poter fare bene.”

Lotito stringe la mano a Tudor

Contro la violenza

Infine, il presidente si è espresso anche in merito alla violenza emersa ieri nelle ore precedenti la partita: "Siamo contro la violenza. La combattiamo e mi sembra di essere l'emblema di questo. Ho messo in atto azioni per reprimere e prevenire questi episodi"