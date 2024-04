PRIMAVERA | Cagliari-Lazio 0-1: Sulejmani ci porta a 50 punti in classifica

Archiviato il derby di ieri, c'è un'altra Lazio che scende in campo oggi. La Lazio Primavera è in corsa per i primi posti della massima serie e ricopre attualmente il quarto posto a 47 punti a soli due dal terzo e tre dal secondo.

Le formazioni ufficiali

Oggi alle 11 si gioca contro il Cagliari decimo e queste sono le formazioni scelte dai due allenatori:

CAGLIARI (4-3-1-2) - Iliev; Arba, Catena, Pintus, Idrissi; Carboni, Balde, Marcolini; Simonetta; Bolzan, Vincigerra.

A disp.: Renna, Wodzicki, Collu, Conti, Achour, Sulev, Malfitano, Franke, Piseddu, Konate, Marini.

All.: Fabio Pisacane

LAZIO - Magro, Bedini Ruggeri, Dutu, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Bosi, Napolitano, Kone, Serra, Tredicine, Bigotti, Cappelli, Zazza, Bordoni, Di Gianni, Cuzzarella.

All.: Stefano Sanderra

Il live della partita

1' - Partiti!

17' - Occasione per Gonzalez: l'attaccante laziale cerca il gol da calcio d'angolo

30' - Ci prova il Cagliari con Carboni da fuori area, ma la palla finisce fuori

44' - Giallo per Di Tommaso per proteste

45' - Finisce il primo tempo senza recupero

46' - Inizia il secondo tempo con gli stessi 22 in campo

50' - Ammonito per simulazione Vinciguerra: il calciatore rossoblù si è buttato in area senza esser toccato dall'avversario

51' - Giallo anche per Balde per fallo su Dutu

53' - Ancora giallo per i padroni di casa: è il turno di Marcolini per fallo su Nazzaro

57' - Occasione per il Cagliari che sfrutta l'errore di Dutu, ma Magro prima e Ruggeri poi salvano il risultato

65' - Primi cambi per le squadre: per il Cagliari entrano Achour e Konate al posto di Bolzan e Vinciguerra; per la Lazio, fuori Sardo al posto di Napolitano

75' - Gol annullato alla Lazio. In gol Napolitano, ma in chiara posizione di fuorigioco

76' - GOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Adesso la rete arriva e a realizzarla è Sulejmani su assist perfetto di Milani

85' - Nuovo cambio per la Lazio: fuori Sanà Fernandes, dentro Cappelli

90' - E' finita!!! La Lazio raggiunge momentaneamente la Roma al secondo posto a quota 50 punti