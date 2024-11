Ciro Immobile ricorda e saluta Flavio, il tifoso della Lazio

Il cuore di tante persone nel mondo Lazio è stato toccato e scosso per la morte del giovane Flavio. A soli 25 anni lascia i suoi amati genitori e suo fratello gemello Francesco. Entrambi erano entrati nell'anima e nel cuore non solo dei tifosi ma anche dei giocatori. Infatti proprio pochi minuti fa a ricordare e salutare il dolce Flavio c'è stato anche un messaggio social da parte di Ciro Immobile. Tante le foto scattate da Flavio e Francesco con l'ex bomber biancoceleste, spesso nella cornice di Auronzo di Cadore, dove i ragazzi con i genitori seguivano la Lazio nel ritiro estivo pre-campionato.

Il saluto social di Ciro Immobile

Non poteva mancare lui, bandiera della Lazio per tanti anni e sicuramente idolo dei due ragazzi in questi lunghi anni di carriera in cui Immobile ha vestito l'aquila biancoceleste sul petto. Anche Re Ciro si è unito al cordoglio e all'ultimo saluto per il giovane Flavio. Poche parole ma sicuramente piende d'amore: “Ciao Campione, riposa in pace”.

La storia dei due gemelli laziali

La storia di Flavio e Francesco è tanto tragica quanto commovente, i due gemelli affetti dal Morbo di Batten, una rarissima e gravissima malattia neurodegenerativa, erano tifosissimi della Lazio e non si perdevano una partita della loro squadra del cuore. Emozionante la loro presenza a Di Padre in Figlio, allo Stadio Olimpico o durante i vari ritiri della squadra dove hanno potuto conoscere i beniamini che sostenevano in campo. Purtroppo oggi è un giorno triste per tutti i laziali e per la Lazio che perde un grandissimo tifoso.