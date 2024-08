Il Messaggero | Offerta choc: per Mandas pronti 20 milioni dall'Inghilterra

Il Wolverhampton ha avanzato un’offerta per Mandas, mettendo sul tavolo 20 milioni di euro. La Lazio è molto legata al giovane portiere, ma una cifra simile non solo garantirebbe una significativa plusvalenza, ma permetterebbe anche di rafforzare la squadra di Baroni (con il 10% della somma destinato all’Ofi Creta).

In entrata ecco Dia

Mentre Mandas si avvicina alla Premier League, Boulaye Dia potrebbe presto fare il suo ingresso a Formello, anche se l’accordo definitivo è ancora in sospeso. Con la Salernitana è stato trovato un accordo: prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni di euro più 1 milione di bonus. Tuttavia, manca ancora l’intesa con il giocatore, a cui Fabiani ha offerto un contratto pluriennale (4-5 anni) con uno stipendio di poco superiore al milione di euro. L’ostacolo principale sono le alte commissioni richieste dagli agenti. Per questo motivo, la Lazio continua a tenere d’occhio Ioannidis del Panathinaikos.

Nel frattempo, ci sono stati nuovi contatti con il Parma per la cessione di Cancellieri. Per quanto riguarda Chiesa, il Besiktas si è ritirato dalla trattativa a causa delle elevate richieste economiche. «Il suo ingaggio richiesto è di circa 9 milioni di euro», ha dichiarato il vicepresidente del club Hüseyin Yücel. Ramadani ha subito risposto a Sky, affermando: «Mai trattato col Besiktas». Tuttavia, queste smentite sembrano confermare la situazione.

Il Messaggero