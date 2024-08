CdS | Lazio-Dia in dirittura d'arrivo: si riapre l'ipotesi Feyenoord per Isaksen

Un certo grado di preoccupazione, forse giustificata o forse no, accompagna la chiusura dell'acquisto di Boulaye Dia da parte della Lazio. Il club ha raggiunto un accordo con la Salernitana per un prestito con riscatto fissato a 10 milioni di euro e alcuni bonus. Tuttavia, manca ancora l'accordo completo con gli agenti dell'attaccante franco-senegalese. Dia ha dato il suo assenso al trasferimento, ma sarà necessario un ulteriore incontro per finalizzare i dettagli dell'operazione. Gli esperti di mercato definiscono questi dettagli come "minuzie", e ci si augura che non siano tali da compromettere l'affare. Nel frattempo, l'allenatore Baroni, nella notte di Cadice, ha confermato il cambiamento di rotta della Lazio, iniziando a sperimentare Noslin sulle fasce esterne, dato che l'olandese è originariamente un'ala destra.

"Può giocare in tutte le posizioni dell'attacco, e vedremo cosa accadrà in settimana"

ha dichiarato l'allenatore dopo la vittoria del trofeo Ramon de Carranza.

La situazione di Isaksen

Situazione incerta per Isaksen. Un weekend di pausa e riflessioni. Ieri non ci sono stati sviluppi. L'intenzione della Lazio è di chiudere l'affare Dia entro Ferragosto. Il senegalese è in buona forma e si è allenato regolarmente con la Salernitana. La sua acquisizione offrirebbe una soluzione aggiuntiva per affrontare il Venezia nella partita d'esordio in campionato domenica prossima. La prudenza caratterizza Lotito e Fabiani, che preferiscono aspettare le firme prima di fare annunci ufficiali. In questo caso, l'attesa è necessaria anche per liberare un posto nella lista dei giocatori over 22, attualmente al completo. Una cessione permetterebbe al club di sbloccare le ultime mosse sia per quanto riguarda i tesseramenti che il bilancio. Una vendita, senza mezzi termini, sarebbe vantaggiosa. La Lazio vorrebbe liberarsi di Hysaj, il cui contratto scade nel 2025 e che percepisce uno stipendio di 2,8 milioni, ma l'albanese fatica a trovare un'altra squadra. Due giovani hanno più mercato. Dall'Inghilterra potrebbe arrivare un'offerta di 20 milioni per Christos Mandas, il portiere greco che interessa a Southampton e Wolverhampton. Certamente, andrebbe sostituito, ma la sua cessione garantirebbe una significativa plusvalenza e libererebbe un posto in squadra. Bisogna fare attenzione anche alla situazione di Isaksen, poiché potrebbe riaprirsi la trattativa con il Feyenoord, che sta per perdere Stengs, vicino a un trasferimento negli Stati Uniti. A giugno la Lazio non ha considerato uno scambio, ma ora a Rotterdam potrebbero tentare un nuovo assalto, poiché Isaksen piace molto. Fabiani crede che il giocatore possa crescere al suo secondo anno, ma il club biancoceleste deve accelerare certe operazioni e potrebbe dover fare un sacrificio se i conti non tornano. Restano da piazzare fuori rosa Cancellieri (con il Parma in pole position), Akpa Akpro, Basic, Fares e André Anderson, che insieme pesano per 15 milioni di euro di stipendi lordi.

L'ultimo colpo

Per quanto riguarda l'ultimo colpo di mercato, tornando al tema iniziale, con Dia come alternativa a Castellanos, la Lazio avrebbe cinque esterni d'attacco: Zaccagni e Pedro a sinistra, Tchaouna, Isaksen e Noslin a destra. Se Isaksen dovesse partire, ci sarebbe più spazio per Noslin su entrambe le fasce. L'alternativa sarebbe ingaggiare un under 22, e in questo caso si sta considerando Rayan Cherki, classe 2003, in uscita dal Lione, anche se lo cercano Borussia Dortmund e Lipsia. Il suo costo è di circa 15 milioni di euro, una spesa non irrilevante, e la Lazio vorrebbe valorizzare gli investimenti già fatti su Tchaouna e Noslin. Lotito e Fabiani, in realtà, stanno riflettendo anche sul centrocampo, avendo chiesto al Southampton la disponibilità di Carlos Alcaraz, 21 anni, argentino rientrato dal prestito alla Juventus. Folorunsho, dopo la rottura con il Napoli, è un'opzione molto interessante se De Laurentiis non chiederà troppo. Anche Cesare Casadei, ex Inter, potrebbe lasciare il Chelsea e tornare in Serie A, e il suo nome sarà al centro dell'attenzione di diversi club italiani fino alla fine di agosto.

Il Corriere dello Sport