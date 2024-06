Serie A, il recupero di Atalanta-Fiorentina va ai viola: il punteggio

Nel recupero della 29^ giornata di Serie A, l'Atalanta ha ospitato la Fiorentina al Gewiss Stadium, celebrando la recente vittoria in Europa League. La partita, inizialmente rinviata per il malore di Joe Barone, si è animata rapidamente con sei gol nel primo tempo, di cui cinque validi.

Il risultato

La Fiorentina alla fine ha superato i bergamaschi per 2-3, nonostante un tentativo di pareggio mancato da Pasalic. Scalvini si infortuna, preoccupando per le sue condizioni in vista dell'Europeo. La vittoria aiuta la Juventus a finire terza in campionato.