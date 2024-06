Euro 2024, tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Italia nella competizione Europea

Manca sempre meno ad Euro 2024 che quest'anno avrà luogo in Germania. Vi presenteremo alcune curiosità e informazioni sul torneo che vedrà al suo interno ben 24 squadre, con un occhio di riguardo all'Italia di Mister Spalletti, che vorrà difendere il titolo di campione in carica ottenuto da Mancini nel 2021.

Depositphotos

Com'è il format del torneo?

La competizione è formata da 24 paesi suddivisi in 6 gironi da 4 squadre. Le prime due classificate ai gironi e le 4 migliori terze accederanno agli ottavi di finale.

Quali stadi ospiteranno l'Europeo?

Euro 2024 si terrà in Germania, questi sono gli stadi che ospiteranno la competizione:

Berlino: Olympiastadion (70.000 posti)

Colonia: Stadio di Colonia (47.000 posti)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000 posti )

Dusseldorf: Arena di Dusseldorf (47.000 posti)

Francoforte: Arena di Francoforte (48.000 posti )

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000 posti)

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (50.000 posti )

Lipsia: Stadio di Lipsia (42.000 posti)

Monaco di Baviera: Allianz Arena (67.000 posti )

Stoccarda: Arena di Stoccarda (54.000 posti)

Quando inizia l'Europeo?

La gara che inaugurerà la competizione è quella tra Germania - paese ospitante - e Scozia, in programma il 14 giugno alle ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco. La finale è prevista il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.

Qual è il girone dell'Italia?

La squadra guidata da Luciano Spalletti si trova nel girone B con la Spagna, Croazia e Albania. Gli Iberici, durante la qualificazione ad Euro 2024, hanno perso soltanto con la Scozia e sono da considerare i favoriti per il primo posto. I croati sono arrivati secondi con 16 punti e l'Albania ha concluso le qualificazioni al primo posto.

Depositphotos

Quali sono i gironi di Euro 2024?

Ecco i 6 gironi da 4 squadre di Euro 2024:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Croazia, Italia e Albania

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra

GRUPPO D: Francia, Olanda, Polonia e Austria

GRUPPO E: Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina

GRUPPO F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca e Georgia

Quando giocherà l'Italia all'Europeo?

L'Italia, che detiene il titolo di campione in carica, giocherà in questi giorni:

Italia-Albania il 15 giugno alle ore 21:00

Spagna-Italia il 20 giugno alle ore 21:00

Croazia-Italia il 24 giugno alle ore 21:00

In quali stadi giocherà l'Italia?

Ecco gli stadi in cui giocherà l'Italia nella fase a gironi:

Italia-Albania a Dortmund, BVB Stadion Dortmund (66.000 posti )

Spagna-Italia a Gelsenkirchen, Arena AufSchalke (50.000 posti)

Croazia-Italia a Lipsia, Stadio di Lipsia (42.000 posti)