Coppa Italia, il tabellone: la Lazio giocherà dagli ottavi e il derby...

È stato pubblicato il programma della nuova stagione della Coppa Italia 2024/2025, che partirà il 4 agosto con i turni preliminari seguiti dai trentaduesimi di finale. La Lazio comincerà la sua partecipazione agli ottavi di finale, come è avvenuto spesso negli ultimi anni. Nei quarti, potrebbe verificarsi un incontro con l'Inter. Sullo stesso lato del tabellone si trova anche la Roma, guidata da De Rossi, che la Lazio potrebbe affrontare in semifinale, dove c'è anche il Milan. Dall'altro lato del tabellone troviamo squadre come Juventus, Fiorentina, Atalanta e Bologna. Qui di seguito è disponibile il tabellone completo.

Di seguito il tabellone ufficiale: