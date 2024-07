Calciomercato Lazio, Dele-Bashiru è arrivato in Italia! - FOTO

La Lazio continua a muoversi sul mercato in entrata. Dopo Noslin, Tchaouna e Cristobal Muñoz ufficializzati, ora è tempo dell'arrivo di Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista è stato accostato per settimane in orbaita biancocleste, ed ora il suo approdo nella Capitale è diventato realtà.

Depositphotos

Dele-Bashiru è arrivato in Italia

L'ormai ex calciatore dell'Hatayspor è infatti arrivato questa sera in Italia, e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla Lazio.

Le immagini del suo arrivo in aeroporto