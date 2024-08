Sven-Goran Eriksson è morto oggi, all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas e lo stesso Eriksson aveva comunicato la sua malattia con un toccante messaggio.

Eriksson è conosciuto in Italia per aver allenato club come Fiorentina, Sampdoria, Roma raggiungendo però il punto più alto della sua carriera con la Lazio (1977-2001). Ha trasformato la Lazio in una delle squadre più forti d'Europa. Indicibile il dolore con cui tutta la redazione di Lazio press si unisce alle migliaia di voci e pagine di cordoglio nelle condoglianze alla famiglia. Ciao Mister Sven!