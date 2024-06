Baroni e l'Europa: da allenatore sarà la prima volta, con gli scarpini ai piedi invece…

La Lazio è in un periodo di completa rifondazione sia in panchina sia negli uomini a disposizione. Dopo la scelta ricaduta su Marco Baroni serve ora chiarire quale sarà l'idea alla base della nuova rosa da consegnare al tecnico ex-Hellas, viste anche le tante pesanti partenze che la Lazio ha dovuto subire nell'ultimo mese (Luis Alberto, Kamada, Felipe Anderson).

La Lazio e le tre competizioni

Inutile specificarlo, o forse no (repetita iuvant), ma la Lazio che verrà dovrà far fronte (per fortuna) al triplice impegno: Campionato, Europa League e Coppa Italia. Servirà dunque allestire una rosa che seppur giovane, sembra essere questo l'input societario, possa comunque giocarsela e dire la sua sui tre fronti, uno dei grandissimi limiti della storia recente della Lazio. A tal proposito la scelta di Marco Baroni, un allenatore all'esordio su una panchina importante e che allenerà su palcoscenici europei per la prima volta in carriera, ha fatto sollevare molti dubbi nell'etere biancoceleste.

Baroni e le presenze in Coppe Europee da calciatore

Se sarà la prima volta in veste di allenatore, non lo sarà in carriera infatti da giocatore Marco Baroni qualche presenza in Europa l'ha fatta registrare eccome. Occorre risalire agli anni ‘90 quando Il nuovo allenatore della Lazio vestendo la maglia del Napoli fece registrare 6 presenze nella Coppa UEFA (odierna Europa League); mentre l’anno successivo, dopo aver vinto la stagione precedente lo Scudetto col Napoli, furono 4 le presenze in Coppa dei Campioni (odierna Champions League). In entrambe le competizioni riuscì a timbrare il cartellino: in Coppa UEFA nel Secondo Turno contro il Wettingen ed in Coppa dei Campioni contro l'Ujpest nel Primo Turno del torneo, partita vinta 3-0 con gol di Baroni e doppietta del "Pibe de Oro".

Ahinoi, per dovere di cronaca, si devono registrare anche le due presenze con la maglia giallorossa in Coppa delle Coppe nella stagione 86/87, quando la Roma uscì subito contro il Real Saragozza.