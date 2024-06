Euro2024 | Arda Güler illumina all'esordio: la Turchia vince 3-1 contro la Georgia

Al Signal Iduna Park di Dortmund è andata in scena una partita spettacolare, con la Turchia che ha prevalso su un'ottima Georgia per 3-1. La nazionale turca, guidata da Vincenzo Montella, non ha deluso nella prima gara del Gruppo F, che si concluderà stasera con Portogallo-Repubblica Ceca. Masticano amaro Kvica Kvaratskhelia e compagni, che nonostante gli sforzi per recuperare il match nel finale ne escono sconfitti.

La partita

La gara inizia con ritmi elevatissimi, con i turchi che cercano subito di prendere il controllo del gioco. Dopo diverse azioni pericolose, tra cui un clamoroso palo colpito da Ayhan, la Turchia trova il vantaggio al 25' grazie a un bel tiro da fuori area dell'ex Sassuolo Müldur. Solo tre minuti dopo, Yildiz segna il raddoppio, ma il VAR annulla la rete. Inaspettatamente, la Georgia pareggia al 32' con Mikautadze, sfruttando la loro unica occasione nitida del primo tempo. Il vantaggio turco dura solo sette minuti, nonostante il dominio nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, l'andamento della partita non cambia, e Arda Güler, al suo esordio in un Europeo, trova un'arcobaleno fantastico da 25 metri a giro. Con questo gol, Güler supera il record di Cristiano Ronaldo, diventando il più giovane esordiente a segnare al debutto in un Europeo a 19 anni e 114 giorni. La nazionale georgiana prova a reagire e colpisce la traversa con un potente tiro di Kochorashvili. Nel finale, succede di tutto: prima Yazici sfiora il gol di testa, rischiando di chiudere la partita, poi una doppia occasione incredibile per la Georgia al 96'. Kvara colpisce un altro palo e sulla ribattuta Kochorashvili, a botta sicura, vede il suo tiro salvato sulla linea da un difensore turco, che spedisce la palla in corner. Sul successivo corner, il portiere georgiano sale per tentare il tutto per tutto, ma il pallone viene liberato e Aktürkoglu si invola verso la porta vuota, chiudendo la partita sul 3-1.

Depositphotos

La situazione del Gruppo F

Con questa vittoria la Turchia sale a 3 punti, lasciando la Georgia a 0 e complicando il loro percorso a questo Euro2024. Questa sera Portogallo-Repubblica Ceca concluderà questa prima manche di partite del Gruppo F.