Il 21 giugno evento di beneficenza per Flavio e Francesco contro la Sindrome di Batten

Venerdì 21 Giugno, come ogni anno, presso il Circolo Montecitorio a Roma si terrà un’ evento di beneficenza .

Si rinnova, con grande piacere dei numerosi invitati, l’evento nel ricordo di Maurizio Maestrelli e Marco Cochi. Tante le maglie messe in palio da giocatori, società e collezionisti, per aiutare e sostenere i gemelli Flavio e Francesco , tifosi della Lazio, affetti da questa terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten e per contribuire alla ricerca sui tumori cerebrali.

Cena di beneficenza per aiutare l’associazione ”Insieme per Flavio e Francesco”

Sarà possibile fare donazioni dirette All’associazione ”Insieme per Flavio e Francesco” mediante versamenti alle seguenti coordinate bancarie Iban:

IT17 W033 5901 6001 0000 0114 643.



I Promotori e sostenitori della serata contro la Sindrome di Batten sono Mario Santangelo, Alessandro Cochi e Monia Materazzi.