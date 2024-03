In un video pubblicato dalla pagina Instagram “goalitaly”, il grande ospite era l'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, che tra l'altro è finito anche nel calderone dei possibili allenatori della Lazio. Alla mezzala biancoceleste è stata sottoposta una divertente sfida ovvero la “Blind Ranking”, che consiste nel piazzare in una Top 5, cinque grandi giocatori senza sapere ogni volta il calciatore successivo. In questa challenge a Marco Parolo sono stati sottoposti cinque grandi centrocampisti tra passato e presente.

Il primo giocatore ad essergli stato sottoposto è stato Juan Sebastian Veron, che lui piazza al terzo posto, il secondo ad essergli mostrato è stato Luis Alberto, che ha piazzato al quarto posto; subito dopo piazza Pavel Nedved al secondo posto, Milinkovic-Savic al quinto posto e Dejan Stankovic al primo posto. Terminata la Top 5, Parolo col senno di poi ammette che avrebbe preferito scambiare "Deki" Stankovic con Nedved.