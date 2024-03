Bruno Giordano: "Dimissioni inaspettate, forse gli era sfuggita la situazione di mano. Su Martusciello..."

Bruno Giordano è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare la situazione paradossale che sta vivendo la Lazio. L'ex bomber della Lazio si è soffermato innanzitutto sulle dimissioni di Sarri e poi sulla scelta di quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore della Lazio fino a giugno, Giovanni Martusciello.

Queste le sue parole:

“Dimissioni inaspettate, la separazione a fine stagione era lo scenario più gettonato. L’allenatore forse ha visto che gli era sfuggita la situazione di mano e si è fatto da parte. E’ chiaro che i problemi vengono da lontano, forse dall’anno scorso, quando ha dato la sensazione di essere insofferente ad alcune situazioni.

Non so se sia perché abbia rilasciato alcune dichiarazioni o se perché arrivati al terzo anno, la sua gestione possa pesare sulla testa dei giocatori. E’ difficile in Italia avere cicli lunghi, sembra un po’ la situazione che si era venuta a creare a Napoli. E’ strano Gasperini che sta lì da 7 anni, è un’eccezione. Se la Lazio avesse 50 punti certamente sarebbe stata un’altra cosa. E’ una mia deduzione, posso pensare che il rapporto sia stato pesante. Martusciello? Non lo so, non ho avuto neanche il tempo di analizzare la situazione. Da lontano ho letto dei nomi che mi fanno anche male sinceramente. Andiamo avanti sperando che questi calciatori, cui do sempre più valore in positivo e in negativo, possano tirare fuori qualcosa di positivo”.