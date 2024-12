Fernando Orsi: "Stasera Lazio favorita. Baroni punta su tutto. Sul Napoli..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Fernando Orsi, storico ex portiere della Lazio dal 1982-85 e dal 1989-98. L'ex portiere biancoceleste ha commentato nella trasmissione radiofonica la gara di stasera delle 21:00, in cui la squadra di Baroni ospiterà all'Olimpico di Roma il Napoli di Antonio Conte per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le parole di Fernando Orsi.

Cosa ci aspettiamo dalla Lazio di Baroni

Sarà un turn over: sappiamo che Rovella giocherà dato che domenica è squalificato, per il resto tante rotazioni: Tchaouna e Noslin dall'inizio. Guendouzi sarà fuori dato che è l'unico centrocampista disponibile di ruolo per domenica e non credo lo si voglia rischiare. È possibile che uno dei titolarissimi potrà giocare una porzione di partita. Giocherà Mandas, Gigot, Patric, e anche Hysaj perche Pellegrini non si è allenato ieri. Al centrocampo Rovella sarà provato insieme a Dele-Bashiru. In attacco Tchaouna, Pedro e Zaccagni dietro Noslin, questa è la formazione provata ieri, poi non si possono escludere soprese.

Stasera sarà favorita la Lazio? Le seconde linee della Lazio sono più abituate a giocare rispetto a quelle del Napoli

Quando cambi undici giocatori giochi male perché è cosi. Io non sono convito che le riserve del Napoli siano più forti di quella della Lazio. Raspadori, Zerbini sono giocatori che non fanno partite intere da tanto, mentre le riserve della Lazio giocano di più. Secondo me è favorita la Lazio oggi, per struttura e atteggiamento, domenica è un'altra partita. La Lazio conosce i meccanismi, ha giocato di più. Penso sarà una partita equilibrata e giustamente la differenza la farà la condizione fisica e l'adattamento, la Lazio ha il vantaggio di conoscersi meglio.

La Lazio sta prendendo seriamente sia campionato che la Coppa