WOMEN | Juventus-Lazio, svelata la designazione arbitrale

Dopo la sosta per gli impegni in Nazionale, la Serie A femminile torna già a partire da domani, venerdì 6 dicembre, in cui Roma-Como apriranno la dodicesima giornata di campionato alle 20:30. Le biancocelesti di Grassadonia dopo questo periodo di pausa sarà ospitato dalla Juventus allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora domenica 8 dicembre nel lunch match delle 12:30. Nel frattempo l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per Juventus-Lazio.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Juventus e Lazio, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, a Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Roberto Meraviglia di Pistoia e Badreddine Mamouni di Tolmezzo. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Andrea Santeramo di Monza.

Come arriva la Juventus al match contro le biancocelesti

La Juventus di Massimiliano Canzi guida attualmente la classifica di Serie A femminile con 29 lunghezze frutto di nove vittorie e due pareggi con l'Inter e il Sassuolo, penultimo in classifica con 6 punti, al pari della Lazio. Le bianconere sono l'unica squadra nel campionato femminile ad essere ancora imbattuta dopo undici giornate da inizio stagione, motivo per cui per la squadra di Grassadonia la gara di domenica sarà molto complessa. Nonostante nella gara d'andata la Lazio si fosse particolarmente contraddistinta per l'ottima prestazione fornita, non è però stato sufficiente alla fine per guadagnare i tre punti: Lazio-Juventus infatti è terminata 2-1 a favore della squadra di Canzi.