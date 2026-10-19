Conferenza Spalletti: "Bisogna fare delle analisi, nessuno si salva dalla sconfitta. Lazio?..."

Il mister Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro tra la Juventus e la Lazio, terminato 0-3 per i biancocelesti.

Spalletti in conferenza stampa

Diventa inutile parlare di un reparto o di un giocatore perché sono tutte cose che vengono dopo. Qua conta il ritmo, lo spirito e il cuore poi il resto viene dopo. Noi abbiamo dimostrato fragilità perché nasce nella testa non nasce nelle gambe. Poi dobbiamo trovare la motivazione ed è lì che prende forma la fragilità perchè inizi a rincorrere, non riconosci ciò che sta per arrivare. Ormai tutti hanno i piedi buoni nel calcio e quello che fa la differenza sono le cose che vedi in anticipo. Il sistema di gioco non modifica niente se non c'è una passione per quello che è lo scorrimento della partita.

Sono preoccupato. Io devo andarmi a fare delle domande perché stiamo peggiorando e devo fare delle analisi soprattutto su di me. Il livello della partita è insufficiente e siamo tutti qui dentro. Nessuno si può permettere di parlare per altri. Mi fa piacere che il capitano sia venuto a parlare ma dobbiamo fare delle analisi corrette perchè le sconfitte non salvano nessuno e nessuno può pensare di non essere dentro ad una sconfitta. Abbiamo tutti un magone dentro e dobbiamo sgomitolarlo. Nessuno si salva dalla sconfitta.