Genoa, contro la Lazio solo 3 vittorie nelle ultime 17 sfide

Il Genoa aveva iniziato con il piede giusto contro la Lazio, conquistando ben otto vittorie consecutive in Serie A. Una striscia che lasciava presagire un andamento favorevole nei confronti diretti. Tuttavia, da quel momento in poi, il bilancio si è capovolto in maniera drastica. Dalle ultime 17 sfide di campionato contro la Lazio, i liguri hanno ottenuto appena 3 successi, collezionando 3 pareggi e ben 11 sconfitte. Un rendimento che evidenzia una difficoltà cronica contro i biancocelesti negli ultimi anni.

Uno dei peggiori bilanci recenti

Nel periodo che va dalla stagione 2015/16 ad oggi, la Lazio è diventata una vera e propria bestia nera per il Grifone. Solo contro Juventus, Roma e Inter, il Genoa ha perso di più nello stesso arco temporale (12 sconfitte contro ciascuna).

Cos'è cambiato davvero?

È difficile identificare un solo fattore che abbia innescato il crollo. Cambi di allenatore, cicli di squadra, momenti di forma alterni. Ma a prescindere dagli interpreti, l’esito si è ripetuto troppe volte per essere solo una coincidenza. La sfida con la Lazio è diventata, per il Genoa, più di una partita: è una ferita aperta che il calendario riapre puntualmente.