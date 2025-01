Parolo a Radio Serie A: "Ritorno alla Lazio? Vi dico che..."

Dopo il ritiro dal calcio nel 2021, Marco Parolo non ha mai del tutto abbandonato questo mondo, l'ex centrocampista della Lazio in questi anni si è reinventato ed è diventato un nuovo volto di Dazn, come opinionista e commentatore tecnico, eppure la Lazio gli è sempre rimasta nel cuore.

Nella mattina di oggi ai microfoni di Radio Serie A Marco Parolo ha parlato proprio di un possibile ritorno alla società biancoceleste, ma in vesti diverse. Di seguito le parole dell'ex centrocampista.

Le dichiarazioni di Parolo

Per quello che ho passato alla Lazio da calciatore un ritorno in società mi farebbe piacere, magari in un'altra veste.

Il post Instagram