Lazio-Como, occhio ai diffidati: ecco chi rischia di saltare l'Hellas Verona

Lazio-Como, la sfida della 20ª giornata di Serie A Enilive, è in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Si apre così il girone di ritorno, con la Lazio a caccia di una vittoria che manca dal 21 dicembre, necessaria per riscattare il ko nel derby e consolidare il quarto posto in classifica contro le pressioni di Juventus e Fiorentina.

Il Como, reduce da due successi nelle ultime tre gare, cerca di proseguire il momento positivo dopo un lungo digiuno di vittorie. I lariani hanno conquistato sei punti, superando Roma e Lecce, mentre sono stati battuti dall’Inter a San Siro.

Precedenti tra Lazio e Como: i numeri della sfida

Le statistiche sorridono ai biancocelesti: nelle tre sfide di questo secolo in Serie A, la Lazio ha sempre vinto contro il Como, inclusa la gara d’andata conclusa 5-1. Tuttavia, i capitolini non hanno mai battuto i lariani per quattro partite consecutive nella competizione.

In casa, la Lazio vanta sei successi su otto confronti contro il Como (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando almeno due reti in sei di queste occasioni, per una media di 2.3 gol a partita.

Curiosità e statistiche su Lazio e Como

Negli ultimi sei match di campionato, la Lazio ha ottenuto appena sette punti (due vittorie, un pareggio e tre sconfitte), mentre il Como ne ha raccolti otto nonostante una gara in meno.

La Lazio ha il secondo peggior rendimento difensivo nel primo quarto d’ora di gioco della stagione (sette gol subiti), mentre il Como, nello stesso intervallo, ha segnato una sola rete.

