Lazio, anche la permanenza di Guendouzi è in bilico: per lui sempre più offerte dalla Premier

Nonostante il blocco sul mercato, la Lazio ha un importante obiettivo: motivare uno dei leader del centrocampo e della rosa per scansare le sirene inglesi e ancorarlo a Roma. Sarri avrà un bel da fare anche con Matteo Guendouzi. Se l’Inter dovesse davvero cedere Calhanoglu e proseguire nel corteggiamento a Rovella, anche il contratto fino al 2028 del francese prevede una clausola da 50 milioni che può allontanarlo dalla Capitale.

L’obiettivo è trattenere Guendouzi

Come riporta Il Messaggero, congelati i discorsi sul rinnovo, le lusinghe della Premier League sono allettanti: l’interesse di New Castle e Aston Villa è risalente. I primi giovano alla Champions, Emery sarà tra i favoriti in Europa League. Dopo Inter-Lazio il ventiseienne vacillava va sul futuro affermando di dover guardare a molti aspetti per decidere se rimanere a Roma, uno di questi il piazzamento in Europa. In Inghilterra si parla con insistenza di un’offerta imminente del Sunderland neopromosso. Il tecnico Le Bris è il primo estimatore del perno della nazionale francese, avendolo visto crescere alla guida della squadra B del Lorient prima del trasferimento all’Arsenal.

L’importanza di Guendouzi

Stacanovista assoluto, nell’ultima Serie A, ha saltato, ma per squalifica, solo la gara di Bergamo, chiudendo la stagione al primo posto per minutaggio e chilometri percorsi: tutto questo è Matteo Guendouzi. Ad inizio giugno Sarri lo definiva un “animale contagioso a cui mettere il guinzaglio in campo“, ma oggi la prima opera di persuasione riguarderà la sua permanenza a Roma. La Lazio confida in un’intesa fra allenatore e giocatore vicina all’idillio. D’altronde, il francese approdò nella Capitale proprio con Sarri il 31 agosto 2023, affermando di aver scelto la Lazio anche grazie alla presenza dell’allenatore toscano, condividendo con lui la filosofia tattica. Proprio Sarri, quindi, potrebbe essere la giusta motivazione per Guendouzi, ancorando il francese ai cancelli di Formello per un’altra stagione con l’aquila sul petto.