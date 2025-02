Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali: la definitiva scelta in porta per i biancocelesti

Per la 26° giornata di Serie A la Lazio è volata allo Stadio Pier Luigi Penzo per affrontare la gara di ritorno contro il Venezia di Eusebio Di Francesco alle ore 15:00. I veneziani, reduci da tre sconfitte consecutive, sono attualmente al diciannovesimo posto in classifica a grave rischio retrocessione, essendo a soli due punti di distanza dal Monza fanalino di cosa.

Nella gara d'andata il nuovo tecnico biancoceleste ha esordito alla guida della Lazio proprio contro i lagunari allo Stadio Olimpico di Roma, terminata 3-1: sbloccata già al 3' dal Venezia con Andersen, poco dopo la pareggia il Taty con la prima rete in campionato, susseguito dal rigore di Zaccagni e dall'autogoal di Altare.

Di seguito le formazioni ufficiali di mister Baroni e Di Francesco.