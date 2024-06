Oddi: "I tifosi hanno ragione, la società gli deve venire incontro. Baroni…"

Continua ad essere sempre tesissima la situazione in casa Lazio con la protesta contro Lotito annunciata e confermata per venerdì 14 giugno alle 18.30 sotto la Curva Nord dello Stadio Flaminio, per manifestare contro la gestione societaria.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha parlato del clima teso in casa biancoceleste soffermandosi sui malumori del popolo laziale.

Le parole di Giancarlo Oddi

"Io credo che alla fine è il tifoso ad avere ragione. Queste due dimissioni rappresentano un record negativo nella storia biancoceleste. Se ci sono state due dimissioni in tre mesi vuol dire che c’è qualcosa di estremamente negativo all’interno della Lazio. I tifosi hanno bisogno di sapere il perché di questo momento negativo. Anno dopo anno il tifoso sta vedendo solo situazioni che portano a frustrazione e rassegnazione. La società dovrebbe venire in contro in tal senso ai tifosi".

Il legame coi tifosi e Baroni