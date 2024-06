Ufficiale, Baroni e il Verona si separano: ecco il comunicato

In questi minuti il Verona ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto professionale con Baroni in un comunicato stampa. Si chiude quindi il percorso tra gli scaligeri e l'allenatore toscano che ha conquistato la salvezza in maniera eroica, dopo lo smantellamento della squadra avvenuto nel mercato invernale. Con questo passaggio adesso Marco Baroni è pronto a prendere posto sulla panchina della Lazio. Questo il comunicato ufficiale della separazione tra il tecnico e il Verona

Depositphotos

Comunicato del Verona su Baroni

Verona - Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Baroni-Lazio, adesso cosa manca?

La separazione tra il Verona e Marco Baroni è arrivata in questi minuti con un comunicato stampa, adesso manca soltanto l'annuncio della Lazio per ufficializzare il tutto. Il contratto che legherà Marco Baroni alla Lazio sarà di due anni