Roma, i diffidati in casa giallorossa: chi rischia il derby?

I diffidati della Lazio in vista del derby

A meno di dieci giorni dalla prima stracittadina stagionale, la Lazio deve fare attenzione ai cartellini in vista del derby. I giocatori a rischio sono Mario Gila e Gustav Isaksen, che dovranno evitare ammonizioni nella sfida contro l'Atalanta, in programma sabato 28 dicembre, per essere sicuri di scendere in campo nel derby.

Depositphotos

La situazione in casa Roma

Per quanto riguarda la Roma, l'unico diffidato è Bryan Cristante. Tuttavia, il centrocampista è fuori da qualche settimana a causa di un infortunio, e non è ancora chiaro quando potrà tornare a disposizione della squadra, rendendo la sua presenza nel derby altamente incerta.